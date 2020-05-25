Турчак и Цыбульский обсудят вопросы по объединению НАО и Архангельской области

Завтра, 26 мая, в Нарьян-Мар на очную ставку с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским прилетит секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, делится Znak.com. На встрече представители рабочей группы обсудят ряд вопросов по объединению Ненецким автономным округом с 29 регионом.

"То, что они [Цыбульский и Турчак] приезжают, да. Но какая встреча планируется, не могу сказать. Будет ли еще одна встреча [Андрея] Турчака с нашей фракцией, пока не знаю", - поделилась парламентарий Собрания депутатов НАО Анна Булатова.

Турчак уже посещал Нарьян-Мар в прошедшую пятницу. Он проводил заседание в представителями регионального отделения ЕР. Поводом для его визита стал отказ местных единороссов голосовать за слияние двух субъектов РФ.

13 мая меморандум об объединении регионов подписали их главы Александр Цыбульский (Архангельская область) и Юрий Бездудный (НАО). Последний объяснил этот шаг катастрофическим экономическим положением своего региона.