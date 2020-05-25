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14:37

СК заинтересовался гибелью петербурженки, к которой не приехала скорая помощь

фото ЗакС политика СК заинтересовался гибелью петербурженки, к которой не приехала скорая помощь

Региональное отделение Следственного комитета по Петербургу приступило к изучению обстоятельств гибели местной жительницы, отчитались в СК.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 апреля в квартире одного из домов, расположенного на Комендантском проспекте, тела 30-летней женщины", - указывается в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают причины смерти. Постфактум проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщение СК не указывается имя погибшей, однако в субботу в СМИ известили, что в середине апреля скончалась 30-летняя Мария Симонова, страдавшая хроническими заболеваниями. Отмечалось, что к девушке, дважды вызывавшей скорую, так и не приехала ни одна бригада.

 

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