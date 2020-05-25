Скончался один из главных архитекторов Петербурга Александр Викторов

На 66 году ушел из жизни бывший главный архитектор Северной столицы Александр Викторов, передает "Интерфакс", ссылаясь на полученную от КГА информацию.

Свой пост Викторов занимал с 2004 по 2008 год.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1978 году сразу по окончании архитектурного факультета Ленинградского инженерно-строительного института.

На основе его проектов появились жилые и промышленные зоны в Петербурге и Ленобласти. В период, когда Викторов возглавлял комитет по градостроительству и архитектуре, изучались возможности возведения зоопарка в Юнтолово, военно-морского музея на Смоленке и развития Охты.