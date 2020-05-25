В "Единой России" заявили о DDoS-атаке в день старта праймериз

Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов сообщил, что сайт праймериз партии атаковали хакеры.

По словам Перминова, случилось это в понедельник, 25 мая: в день старта праймериз. Сначала голосование шло в штатном режиме, а в семь утра зафиксировали "лавинообразный рост попыток проголосовать".

"Спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку — в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков", — сказал Перминов.

По его словам, основной наплыв запросов удалось остановить в течение двух часов, но за это время скопилась очередь из настоящих выборщиков. Перминов сообщил, что доступа к личной информации выборщиков нет, поскольку все бюллетени анонимны, а значит, нет возможности понять, откуда шла атака. Он утверждает, что на корректности результатов праймериз атака не скажется.