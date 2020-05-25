СМИ: У бывшего замглавы Калининского района прошли обыски

К бывшему замглавы Калининского района Роману Сапижаку пришли с обысками, сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, 25 мая сотрудники "коррупционного" отдела Управления экономической безопасности полицейского главка пришли в кабинет и в дом Сапижака. Сообщается, что он задержан.

Сапижак был замглавы района Василия Пониделко до февраля: его контракт не продлили по истечении срока. Перед этим были задержаны начальник районного сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Татьяна Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин, в отношении которых возбудили дела о взятках.

Вскоре была задержана замглавы района Елена Кочкина. Ее обвинили в получении взятки в 7,5 млн рублей за покровительство.

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