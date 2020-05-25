Навка сообщила о выписке Пескова из больницы

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выписали из больницы после лечения от коронавирусной инфекции, он и его жена, фигуристка Татьяна Навка, еще неделю останутся на карантине, передает Daily Storm.

"Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина", - сообщила Навка.

РИА "Новости" также сообщает, что Пескова выписали из больницы.

О том, что из больницы выписали Навку, стало известно 21 мая. Тогда Песков еще оставался на лечении. Об их заражении коронавирусом стало известно 12 мая. Среди представителей власти коронавирусом также переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев.

На 25 мая в России известно о 353 тысяч случаях заражения коронавирусом.