Смольный закупает одноразовые сиденья на унитаз на 175 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала закупку предметов санитарно-гигиенического назначения. Электронный аукцион объявлен 22 мая.

Согласно документам закупки, администрации необходимы бумажные салфетки и индивидуальные покрытия на сиденье унитаза. Максимальная стоимость всех предметов составляет 186 тысяч рублей. Большая часть из них отведена на покрытия для сидения унитаза - 175 тысяч рублей.

В документах сказано, что покрытия должны быть сделаны из целлюлозы, также важна возможность их смывания. Всего требуется 624 упаковки. В каждой из них должно быть не менее 100, но не более 125 покрытий.

На салфетки же выделено 11 тысяч рублей, сообщается в документах закупки. Администрации необходимы 240 упаковок, в каждой из которых должно быть 100 салфеток без рисунков, но с тиснением.

В мае 2019 года администрация губернатора также закупала индивидуальные покрытия на унитаз. Тогда требовалось поставить 624 упаковки по 125-250 сидушек. Администрация планировала закупить их за 351 тысячу рублей, но приобрела за 265 тысяч рублей, как следует из документов об исполнении контракта.

Напомним, в марте Смольный опубликовал закупку туалетной бумаги и полотенец. На это администрация выделила 4,45 млн рублей. При этом, контракт заключен на 1,5 млн рублей.