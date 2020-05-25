Смольный отчитался о выплатах льготникам на маски и пенсионерам за режим самоизоляции

Льготные категории петербуржцев получили выплаты в 800 и 2 тысячи рублей в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в Смольном.

Выплаты в 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты получили 1,8 млн человек. Это малоимущие семьи, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, воспитывающие детей-сирот, пенсионеры.

Единовременные выплаты в 2 тысячи рублей Смольный выдал только неработающим петербуржцам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Сначала 14 мая деньги перечислили гражданам, достигшим 80-летия или имеющими 1 группу инвалидности, граждане старше 74 лет и инвалиды 2 степени, а также петербуржцы старше 65-ти лет, которые находятся на соцобслуживание на дому. Всего на этом этапе 2 тысячи рублей получили более 298 тысяч человек.

25 мая деньги перечислили автоматически всем остальным неработающим петербуржцам старше 65-ти лет, которые соблюдали режим самоизоляции. Таких в Петербурге насчитали почти 402,1 тысяч человек. В Смольном отметили, что подача уведомлений, как это было прописано ранее, не требуется.

Общий размер выплат оценили в 1,4 млрд рублей.

Ранее лидер "Справедливой Росии" в Петербурге Марина Шишкина обратила внимание губернатора Александра Беглова на то, что сначала не было условий предоставления пособия в 2 тысячи рублей, и лишь 14 мая комитет по социальной политике разъяснил, что это коснется только неработающих пожилых петербуржцев. Она просила исключить из условий предоставления выплат пожилым горожанам условие об отсутствии трудоустройства и требование о подаче уведомления о соблюдении режима самоизоляции.

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