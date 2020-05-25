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25 мая, 19:53

Минпросвещения объявил о пробных ЕГЭ 29-30 июня и первом – 3 июля

фото ЗакС политика Минпросвещения объявил о пробных ЕГЭ 29-30 июня и первом – 3 июля

Первый единый государственный экзамен для выпускников школ начнется 3 июля, 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

"Пробные экзамены будут в расписании единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля", - приводят слова Кравцова РИА "Новости".

При этом пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без школьников, чтобы проверить соблюдение предписаний Роспотребнадзора. Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа. По словам министра, перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах.

Ранее президент Владимир Путин объявил о начале ЕГЭ с 29 июня. Перед этим Минздрав рекомендовал отложить проведение экзаменов на раннюю осень. Сроки ЕГЭ сдвинулись из-за эпидемии коронавируса.

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