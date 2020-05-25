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25 мая, 20:55

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы КГА

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы КГА

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы комитета по градостроительству и архитектуры Александра Викторова, сообщили в Смольном.

Беглов назвал Викторова "человеком, который искренне любил родной город и успел сделать многое для сохранения его архитектурного наследия" на посту главы КГА. Он напомнил, что в 2005 году под руководством Викторова был завершен Генплан Петербурга и подготовлен проект Правил землепользования и застройки. Беглов также отметил, что благодаря Викторову появилась компьютерная программа, позволяющая моделировать исторические панорамы.

О смерти Викторова стало известно 25 мая. Он был главой КГА с 2004 по 2008 году. На основе его проектов появились жилые и промышленные зоны в Петербурге и Ленобласти. Свои соболезнования также выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.


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