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9:40

Смольный выделил более 10 млрд рублей на обновление дорог

фото ЗакС политика Смольный выделил более 10 млрд рублей на обновление дорог

Администрация Петербурга начала объявлять конкурсы на содержание дорог во второй половине текущего года и начале 2021-го.

Днем ранее, 25 мая, Смольный разместил девять тендеров на сумму, превышающую 10 млрд рублей. За эти деньги будут обслуживаться магистрали Приморского, Выборгского, Центрального, Московского, Невского, Красногвардейского, Пушкинского, Калининского и Красносельского районов Северной столицы.

В конце 2019 года Смольный провел конкурсы на ремонты дорог во всех районах в первом полугодии 2020-го на сумму 6,2 млрд рублей.

Под содержанием дороги/трассы понимается мелкий "ямочный" ремонт, выполняемый круглый год.

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