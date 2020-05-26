На месте уничтоженного портрета Бродского появились осуждающие стихи

На стене здания, стоящего напротив дома Мурузи, в котором долгое время обитал поэт Иосиф Бродский, на месте закрашенного портрета классика появились обличительные стихи. Фотографиями поделились пользователи Instagram.

"Замазан классик будто высечен, как 63-м прокурором. Страной поэтов некий выскочка посмел назвать страну заборов", - начертал неизвестный автор.

Между тем, в самом музее Бродского известили, что от художника, разместившего граффити, поступило предложение украсить портретом классика непарадную стену дома Мурузи.

"Идея позволила бы не только создать уникальный стрит-арт и оживить перспективу улицы [Короленко], не повредив историческому контексту, но и увековечить в "окнах" этого фасада знаменитых жителей дома - Гиппиус и Мережковского, Философова, Лескова, Пяста и, конечно, Бродского на балконе", - рассуждают представители музея Бродского в Instagram.

Реалистичное граффити, приуроченное к 80-летнему юбилею поэта, не просуществовало и дня: ранее его закрасили по решению завхоза школы №189.