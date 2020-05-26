Пензенца арестовали на 10 суток, перед этим дважды оштрафовав за фото свастики

Железнодорожный суд Пензы отправил в спецприёмник на 10 суток местного жителя Альберта Герасимова за антифашистский пост "ВКонтакте", содержавший изображение свастики: перед этим его дважды оштрафовали за данную заметку, делится "МБХ медиа".

Герасимов рассказал, что в феврале 2018 года разместил на своей странице запись антифашистского толка и сопроводил её фото с Олимпийских игр 1936 года. Заметка называлась "„Олимпийские президентские выборы России 2018" или как в „фашизме" Путинским режим переплюнул гитлеровскую Германию 1936 г" (орфография автора сохранена - прим. ред.). В посте шла речь о недопуске Алексея Навального до выборов в 2018 году.

В марте 2019 года на Герасимова составили первый протокол за демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), оштрафовав после на тысячу рублей.

В апреле текущего года молодой человек получил уже второй протокол. На заседании он заявил, что удалил фотографию, однако она автоматически сохранилась в папке "Альбомы". Суд к доводам Герасимова не прислушался и назначил ему штраф в размере 2 тысяч рублей.

Третий протокол Герасимов получил уже в мае. На суде он заявил, что не смог удалить резонансную картинку "по техническим причинам". Суд арестовал его на 10 суток.