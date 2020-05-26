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10:31

Пензенца арестовали на 10 суток, перед этим дважды оштрафовав за фото свастики

фото ЗакС политика Пензенца арестовали на 10 суток, перед этим дважды оштрафовав за фото свастики

Железнодорожный суд Пензы отправил в спецприёмник на 10 суток местного жителя Альберта Герасимова за антифашистский пост "ВКонтакте", содержавший изображение свастики: перед этим его дважды оштрафовали за данную заметку, делится "МБХ медиа".

Герасимов рассказал, что в феврале 2018 года разместил на своей странице запись антифашистского толка и сопроводил её фото с Олимпийских игр 1936 года. Заметка называлась "„Олимпийские президентские выборы России 2018" или как в „фашизме" Путинским режим переплюнул гитлеровскую Германию 1936 г" (орфография автора сохранена - прим. ред.). В посте шла речь о недопуске Алексея Навального до выборов в 2018 году.

В марте 2019 года на Герасимова составили первый протокол за демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), оштрафовав после на тысячу рублей.

В апреле текущего года молодой человек получил уже второй протокол. На заседании он заявил, что удалил фотографию, однако она автоматически сохранилась в папке "Альбомы". Суд к доводам Герасимова не прислушался и назначил ему штраф в размере 2 тысяч рублей.

Третий протокол Герасимов получил уже в мае. На суде он заявил, что не смог удалить резонансную картинку "по техническим причинам". Суд арестовал его на 10 суток.

 

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