В комитете по образованию удовлетворены работой дежурных детсадов

Дежурные детские сады, открытые для нуждающихся семей в период эпидемии, предоставили места для всех, кто уведомлял об этой необходимости, известила во время заседания правительства Петербурга руководитель комитета по образованию Жанна Воробьева.

"Дежурные детские сады посещают более 5,5 тысяч детей. У нас запланировано и больше мест. Мы удовлетворяем потребность тех, кто заявляет в администрации районов, что им необходимо место", - цитирует заявление Воробьевой "Интерфакс".

Городской глава Александр Беглов уточнил, что на сегодняшний день возможности открыть все детсады нет, однако к новому учебному году учреждения будут подготовлены.

Наполняемость группы в дежурном учреждении дошкольного образования не превышает 12 человек, сейчас открыты 113 заведений, в которых находятся дети из семей, которым разрешено работать во время ограничений.

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