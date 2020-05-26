Из-за вспышки COVID-19 глава Карелии продлил до 10 июня ограничения в двух посёлках республики

В Ильинском и Видлицком поселениях Олонецкого района Карелии зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19, в связи с этим глава республики Артур Парфенчиков оповестил жителей о том, что ограничительные меры в них продлеваются до 10 июня.

"До этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью. Пока никаких прогулок", - отчитался региональный руководитель у себя "ВКонтакте".

В обозначенных населенных пунктах останавливается работа парикмахерских, магазинов, продающих товары не первой необходимости, а также предприятия в сфере культуры, спорта и досуга.

Въезжать в Ильинское и Видлицкое поселения отныне вновь разрешено только местным жителям.

В то же время в других районах Карелии, напомнил Парфенчиков, продолжается поэтапный выход из режима "антивирусных" ограничений.

На данный момент в части населенных пунктов разрешается заниматься спортом на улице - но не более 10 гражданам одновременно и при условии соблюдения социальной дистанции.