Защита матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре просит снять арест с её счетов

Адвокаты пенсионерки Зои Шипиловой, приходящейся матерью бывшему координатору краснодарской "Открытой России" Яне Антоновой, просят следователей, занимающихся "делом ФБК", снять аресты со счетов женщины, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

На счетах женщины арестовано свыше 4 млн рублей - это все семейные накопления Шипиловой. В ходатайстве описаны источники происхождения средств и прикладываются официальные документы.

На прошлой неделе следователи сняли аресты с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца Ивана Жданова, которые также фигурировали в разбирательстве.

Напомним, счета Шипиловой были арестованы в октябре 2019 года. Тогда к Антоновой нагрянули с обыском силовики в рамках дела об "отмывании денег" ФБК. Кроме того, активистку обвиняют в работе на нежелательную организацию (ст. 284.1 УК).