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12:22

Губернатор призвал не допустить сокращение зарплат учителей

фото ЗакС политика Губернатор призвал не допустить сокращение зарплат учителей

Глава Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 26 мая заявил о необходимости не допустить сокращение заработной платы учителей. По его словам, работы при дистанционном образовании у них стало больше:

- Дистанционный режим работы, на который перешли школы, не может быть основанием для снижения зарплат, обращаю ваше внимание. Объективно, работы у педагогов прибавилась.

Учителям пришлось "на ходу" перестраиваться, отметил губернатор. Он добавил, что педагоги "сделали героический подвиг", чтобы в таких условиях подготовить школьников к сдаче экзаменов и поступлению в вузы. 

Беглов также отметил, что учителя и воспитатели должны получить и все отпускные выплаты. 

- Прошу обратить особое внимание на выполнение стратегических инициатив президента по повышению уровня зарплат в образовании. Это касается в том числе полагающихся учителям и воспитателям выплат и отпускных. Все отпускные должны быть выплачены, - заявил губернатор.

По его словам, для этого деньги у города есть. Он попросил доложить ему об исполнении выплат в июле. 

Напомним, при весенней корректировке бюджета планируется сократить финансирование школ в 2020 году. В Калининском районе директоров школ просили оптимизировать расходы за счет штатного расписания. Это может сказаться на зарплатах учителей. 

София Саттарова


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