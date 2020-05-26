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Муниципал

12:30

 Финляндский округ проведет жеребьевку за депутатский мандат 27 мая

фото ЗакС политика  Финляндский округ проведет жеребьевку за депутатский мандат 27 мая

Избирательная комиссия муниципального образования "Финляндский округ" назначила жеребьевку за место в муниципальном совете на среду, 27 мая. Она должна начаться в 10-30, следует из письма председателя ИКМО Аллы Бесклубовой кандидатке от "Справедливой России" Эльвире Дурасовой.

На местных выборах в сентябре 2019 года Дурасова набрала одинаковое количество голосов с представителем "Единой России" Бахтияром Адхамовым: по 773. Мандат получил единоросс, а эсерке в ИКМО заявили, что ее звали на жеребьевку, но она сама не пришла.

Позже Дурасовой удалось через суд добиться решения о новом розыгрыше мандата.

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