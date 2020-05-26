Ко дню рождения Петербурга реставраторы помыли "Медного всадника"

Реставраторы отчистили памятник императору Петру I на Сенатской площади - "Медный всадник" - от наслоившейся грязи. Работы приурочили к приближающемуся дню рождения города, отмечаемому 27 мая, передает ТАСС со ссылкой на заведующую службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Екатерину Макееву.

"Промывка "Медного всадника" является кульминацией приготовления ко Дню города. Также мы промыли памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, которые стоят на Казанской площади, а также Пушкину на площади Искусств и скульптурные группы Диоскуров, которые находятся на фасаде здания Манежа", - сообщила она.

После зимы монумент покрылся сажей, пылью и плодами жизнедеятельности птиц. От всех этих загрязнений его избавили при помощи воды и пены, после чего покрыли консервационным средством на основе воска, которое придало фигуре основателя города и его коню особый блеск.