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13:11

Беглов поручил выдать продуктовые наборы школьникам до конца месяца

фото ЗакС политика Беглов поручил выдать продуктовые наборы школьникам до конца месяца

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 26 мая затронул вопрос продуктовых наборов для учеников школ и воспитанников детских садов.

Глава города поручил вице-губернатору Ирине Потехиной до конца мая обеспечить продуктовыми наборами тех школьников, которым они полагаются. 

- В две смены работайте, но продуктовые наборы всем школьникам, которым полагается, должны быть выданы, - сказал губернатор.  

Также Беглов заявил, что необходимо передать до 10 июня продуктовые наборы воспитанникам детских садов - тоже тем, "кому положено". 

Напомним, ранее продуктовые наборы школьникам выдавали на весенних каникулах. Они предназначались для учеников младших классов и льготников из средних и старших классов. 

София Саттарова


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