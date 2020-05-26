Беглов поручил выдать продуктовые наборы школьникам до конца месяца

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 26 мая затронул вопрос продуктовых наборов для учеников школ и воспитанников детских садов.

Глава города поручил вице-губернатору Ирине Потехиной до конца мая обеспечить продуктовыми наборами тех школьников, которым они полагаются.

- В две смены работайте, но продуктовые наборы всем школьникам, которым полагается, должны быть выданы, - сказал губернатор.

Также Беглов заявил, что необходимо передать до 10 июня продуктовые наборы воспитанникам детских садов - тоже тем, "кому положено".

Напомним, ранее продуктовые наборы школьникам выдавали на весенних каникулах. Они предназначались для учеников младших классов и льготников из средних и старших классов.

София Саттарова

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