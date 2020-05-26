ПФР пообещал повысить накопительные пенсии россиян на 9,13%

Пенсионный фонд России уведомил общественность о намерении поднять на 9,13% накопительные пенсии граждан: коэффициент рассчитан из результатов инвестирования накоплений по итогам прошлого года, повысивших уровень инфляции на 3%.

Для перерасчета не требуется личное присутствие человека. Процесс начнется 1 августа и затронет пенсии 80 тысяч россиян.

"Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%", - отметили в ПФР.

На процедуру перерасчета понадобится 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд уйдет на повышение накопительной части пенсии, а 343 млн - на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии.

Ежемесячный средний размер накопительной пенсии на сегодняшний день составляет 956 рублей, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии держится на отметке 1705 рублей.