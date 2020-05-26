Петербург остро нуждается в медработниках

Петербургским больницам необходим медицинский и обслуживающий персонала, известили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга.

На сегодняшний день открыто почти 3,5 тысячи вакансий. Потребность в медиках резко выросла за последние три месяца - с момента активного распространения коронавирусной инфекции. В марте-апреле появилось на 400 вакансий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Преимущественно больницы нуждаются в медсестрах, младшем медперсонале, водителях и уборщиках.

Помимо прочего, в учреждения здравоохранения требуются врачи-инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой помощи.

28 и 29 мая в городе на Неве откроется онлайн-ярмарка вакансий.