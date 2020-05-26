"Невская ратуша" закупается электронными градусниками

Дирекция по управлению объектами административного значения, отвечающая за закупки комплекса "Невская ратуша", опубликовала извещение об аукционе для поставщиков электронных градусников.

Всего требуется 50 термометров, каждый оценивается примерно в 344 рубля. Ожидается, что в "Невскую ратушу", где располагается ряд комитетов администрации Петербурга, градусники доставят уже в июне.

Ранее Дирекция по управлению объектами административного значения также заказала в здание на Новгородской улице 50 дозаторов для антисептика за 189 тысяч рублей, 1000 одноразовых медицинских трехслойных масок за 36 тысяч рублей и три бактерицидных рециркулятора на колесиках за 81 тысячу рублей.