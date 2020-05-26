Алексей Герман предрекает разорение "Ленфильма" в течение месяца

Режиссер Алексей Герман опубликовал в своем Facebook видеообращение, в котором делится пессимистичным прогнозом относительно ближайшего будущего киностудии "Ленфильм", членом совета директоров которой он является. Свое существование, если статус-кво с нехваткой финансирования сохранится, она, по оценке Германа, может прекратить уже нынешним летом.

"На данный момент никакого понимания по допсоглашениям о реструктуризации кредитов нет, одобренная президентом история про дополнительную субсидию на 465 млн рублей для студии, насколько я понимаю, не оформлена, продажа [участка на улице] Тамбасова - территории не в центре города, о которой давно все разговаривали и все-таки согласовали <…> - невозможна, потому что за много месяцев оценка устарела. Студия сейчас не может реализовать этот участок, смягчить долговое бремя", - посетовал режиссер на видеозаписи.

Решение о субсидии, утверждает он, прописано предельно четко и конкретно, что позволяет избежать дефолта, который режиссер предрекает 20 июня. Несмотря на это, прогресса автор обращения не наблюдает.

Коллега Германа Александр Сокуров неоднократно жаловался на "брошенность" киностудии государством из-за персональной антипатии к ней бывшего министра культуры Владимира Мединского. Сам чиновник при этом, ныне работающий помощником президента, напротив, публично выражает уверенность в светлом будущем "Ленфильма". На студии остается "висеть" крупная задолженность перед ВТБ.