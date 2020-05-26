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16:33

Минздрав: От COVID-19 в России погиб 101 медик

фото ЗакС политика Минздрав: От COVID-19 в России погиб 101 медик

Коронавирусная инфекция сгубила 101 российского медика, поделилась руководительница департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава Людмила Летникова.

"Минздравом ведется регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. Сверяем эти данные с данными ФСС, который опирается на данные СМИ и Списка памяти", - приводит слова Летниковой "Интерфакс".

Кроме того, по информации чиновницы, по состоянию на 25 мая стимулирующие выплаты получили 823 медика на сумму 56,6 млн рублей. Однако остальные обращения, которых свыше пяти тысяч, находятся на стадии рассмотрения.

Врачи ведут собственный список погибших от COVID-19 коллег. Они подсчитали, что с начала эпидемии в стране от инфекции скончались уже свыше 300 медработников.

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