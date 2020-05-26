На севере Петербурга выделили участок под новую церковь

На углу Поэтического бульвара и проспекта Художников возведут православный храм, о чем сообщает строительное издание "Канонер". Сооружение расположится в мини-сквере, который главным образом примечателен скульптурной композицией в виде карандашей, и займет территорию 0,2 га.

Заказчиком строительства выступил приход Скорбященской церкви, которому пошла навстречу исполнительная власть.

В предыдущие годы данный приход, называвшийся приходом храма святого равноапостольного князя Владимира на Ланской, намеревался воссоздать в том же Выборгском районе Петербурга Владимирскую церковь Орлово-Новосильцевской богадельни, но от плана в конечном итоге представители РПЦ отказались.