Шляхто: Коронавирусом заразились свыше 3 тысяч петербургских медиков

С начала пандемии коронавирусной инфекции опасное заболевание подхватили свыше трех тысяч петербургских медиков, оповестил директор центра Алмазова и, по совместительству, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 Евгений Шляхто.

В подавляющем большинстве медработники заразились, исполняя свой профессиональный долг.

"Это довольно большие цифры. По Петербургу более 3 тысяч заболевших врачей... Восемь человек погибло", - отчитался Шляхто, которого цитирует "Деловой Петербург".

Напомним, напротив комитета по здравоохранению в конце апреля появилась стена памяти умерших от коронавируса медиков. Сначала там было девять имен, теперь их становится больше.