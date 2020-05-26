Ройзман об уничтожении портрета Бродского в Петербурге: Дикий поступок

Политик Евгений Ройзман, время от времени выпускающий сборники стихов собственного сочинения, прокомментировал инцидент с уничтожением коммунальщиками портрета Иосифа Бродского на доме по улице Пестеля, который появился там 80-летию со дня рождения знаменитого поэта. Ситуацию он воспринял однозначно - с осуждением, отдав должное мастерству художника Олега Лукьянова и назвав произведение "невероятно качественным".

"Все же помнят, как государство поступило с Бродским, и тем не менее он остался русским поэтом во всех лучших смыслах этого слова. И конечно, это дикий поступок, его даже подлым не назвать. Я надеюсь, что где-то это граффити восстановят, где-то это сделают. Я думаю, что имеет смысл и питерским властям наконец-то свое слово сказать. Может, кто-то там есть рядом, там объяснят им, кто такой Бродский, что Бродский родился в Питере и вырос", - высказался Ройзман в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Отметим, что вскоре после закрашивания портрета на той же стене появились стихотворные строчки с порицанием содеянного, оставленные неравнодушными гражданами.