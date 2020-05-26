У столичного МВД задержали журналиста Илью Азара, вышедшего поддержать "Омбудсмена полиции"

Возле здания, где располагается Министерство внутренних дел в Москве, правоохранители задержали журналиста Илью Азара, вышедшего в пикет для того, чтобы поддержать арестованного создателя сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, информирует "МБХ медиа".

Мужчина держал в руках два плаката, на одном было написано "Свободу Владимиру Воронцову", а на другом - "Свободу Виктору Немытову". Последнего тоже задержали сегодня на том же месте.

Азару инкриминируют нарушение закона о массовых мероприятиях.

Вместе с Азаром задержали члена "Открытой России" Татьяну Усманову.

Напомним, 23 мая на Воронцова завели еще одно дело - о распространении порнографии.

Утром того же дня правоохранители приходили с обыском к одному из администраторов "Омбудсмена полиции" Игорю Худякову в Вологде. Его задержали и увезли в Москву. Также в Telegram-канале проекта сообщается, что бывший администратор паблика под ником "Диана Ковалевская" - действующий сотрудник полиции – перестал выходить на связь после того, как с ним связалось начальство и попросило прибыть на место службы.

Воронцов категорически отрицает вину, заявляя, что дело носит заказной характер.