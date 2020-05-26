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17:59

Памятник блокадным водителям откроют в сентябре

фото ЗакС политика Памятник блокадным водителям откроют в сентябре

Из-за пандемии коронавируса памятник "Неизвестному водителю", посвященный шоферам блокадной Дороге жизни, вместо мая откроют в сентябре, передает ТАСС со ссылкой на поэта Александра Городницкого, чей фонд инициировал открытие монумента.

"Мы пока перенесли это на горестную дату начала блокады - 8 сентября, может быть, к этому времени война с пандемией закончится, но мы обязательно этот памятник поставим", - приводится его реплика.

По словам Городницкого, из необходимых 3 млн рублей на установку пожертвовали толлько 2,4 миллиона. Деньги собирают давно. Скульптурная композиция, автором которой стал Александр Таратынов, отсылает к стихотворению Городницкого "Неизвестному водителю" и изображает спасенного мальчика, сидящего в кабине грузовика ГАЗ.

"Основные материалы изготовления памятного знака символизируют два времени - героическое прошлое (ржавый металл и бетон) и настоящее (полированный гранит и нержавеющая сталь), объединенных образом мальчика (литая бронза)", - гласит описание скульптуры.

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