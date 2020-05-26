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18:25

Макаров о назначении даты парада Победы: Долгожданное для каждого из нас решение

фото ЗакС политика Макаров о назначении даты парада Победы: Долгожданное для каждого из нас решение

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров не сдержал своей радости от того, что президент Владимир Путин определился с датой проведения отложенного из-за пандемии коронавируса парада Победы и назначил его на 24 июня. Политик напомнил об исключительном смысле демонстрации военной техники, в котором он видит соединение истории и современности и "верность патриотическим традициям".

"Президент России принял важное и долгожданное для каждого из нас решение о проведении военного парада Победы. <...> Мы ждали этого дня: ветераны, их дети, внуки и правнуки – все, кто верит и верен России. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, мы знали, что этот день наступит", - цитирует его речь сайт Законодательного собрания.

Несмотря на разгул инфекции COVID-19, единоросс очень хочет, чтобы в массовом мероприятии "Бессмертный полк" приняло участие как можно больше людей.

Поручая организацию парада подчиненным, Путин заявил, что пик пандемии коронавируса Россия уже миновала. За санитарно-эпидемиологические меры предосторожности во время предстоящего парада он назначил ответственным министра обороны Сергея Шойгу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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