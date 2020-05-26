Глава Владимирской области повысил чиновницу, просившую женщин рожать вместо учебы

Руководитель Владимирской области Владимир Сипягин повысил в должности замглавы регионального департамента здравоохранения Юлию Арсенину, ранее призывавшую девушек отказаться от получения образования во имя материнства, уведомляется на сайте областной администрации.

Отныне Арсенина исполняет обязанности директора обозначенного департамента. Сипягин подписал соответствующее распоряжение.

Чиновница попала в поле зрения СМИ после того, как поделилась с молодыми девушками советами о правильном, по её ведому, подходе к жизни.

"Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы - грубо говоря, наше поколение, - настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины. То есть, чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит", - напутствовала юных особ тогда Арсенина.

Добавим, годом ранее "прославилась" другая чиновница, занимавшая видный пост. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких вынуждена была написать заявление об отставке после того, как на встрече с волонтерами заявила, что государство "вообще в принципе ничего не должно" молодежи, и что оно не просило родителей их рожать.