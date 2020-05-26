Политолог Орешкин: Россию тормозит движение Путина к азиатским стандартам

Независимый политолог Дмитрий Орешкин, комментируя события последних недель и месяцев, пришел к заключению, что российское государственное устройство становится все ближе к чеченским принципам и стандартам, где ситуация, с его точки зрения, фактически безнадежная и вся общественно-политическая жизнь "вытоптана" одним-единственным кланом. В Чечне, как он выразился, ввиду "азиатской деспотии" вся политическая жизнь превратилась "в толкотню у подножия власти", и действующий президент РФ Владимир Путин находит такой формат все более комфортным для себя.

"Есть явные признаки того, что Владимир Путин все более сдвигается в эту самую систему приоритетов господина Кадырова, а общество, которым он руководит, движется в противоположном направлении. Москва, условно говоря, стремится к приоритетам европейским, а Владимир Путин вместе с господином Кадыровым тяготеет к приоритетам азиатским. Достает со дна морского амфоры или ловит щуку под водой, гоняет ее там два часа. Как Мао Цзэдун переплывал Янцзы в свои 70 лет, так и у нас то же самое", - рассудил эксперт в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Описываемое явление плохо для Орешкина прежде всего тем, что оно демонстрирует ему некую "варваризацию" и "примитивизацию". Более того, заверил политолог, думает так далеко не он один, иначе бы рейтинг главы государства не снижался.