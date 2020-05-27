Экс-глава Чувашии подал иск к Путину в Верховный суд

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает указ президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий, на карточку дела обратил внимание РБК.

Игнатьев оспаривает указ от 29 января 2020 года №68 "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики". Дело принято к производству, заседание назначено на 10:00 30 июня.

Путин отправил Игнатьева в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия" после двух скандалов. Сначала в январе Игнатьев заявил, что следует "мочить" журналистов, критикующих власть. После этого в интернете появилось видео, на котором Игнатьев во время передачи ключей от служебных машин сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать, подняв связку повыше. Многие осудили этот поступок, сочтя его унизительным, в том числе – в федеральном МЧС.