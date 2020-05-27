ЗакС принял во втором чтении законопроект о школьных завтраках

Петербургское Законодательное собрание на заседании 27 мая приняло во втором чтении региональную инициативу о предоставлении бесплатного горячего питания младшеклассникам.

Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В городской парламент проект закона внесла фракция "Единая Россия".

Документ также вводит бесплатное двухразовое питание для учащихся 1-11 классов, которые относятся к определенным социально уязвимым категориям. Это, в частности, инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты, хронически больные. Кроме того, дважды в день бесплатно будут кормить учащихся спортивных и кадетских классов.