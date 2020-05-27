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10:30

Законопроект об увеличении резервного фонда Петербурга прошел третье чтение

фото ЗакС политика Законопроект об увеличении резервного фонда Петербурга прошел третье чтение

Петербургский парламент на заседании 27 мая окончательно утвердил инициативу Смольного о временном снятии ограничения на величину резервного фонда города.

До конца 2020 года упразднена норма, по которой размер фонда не может превышать 3% от расходной части бюджета. Ранее в Смольном объясняли, что это необходимо для увеличения ресурсов, которые могут быть оперативно направлены на борьбу с коронавирусом. 

Согласно принятому в первом чтении проекту весенней корректировки бюджета, резервный фонд составит 31 млрд рублей. Однако вице-губернатор Эдуард Батанов подчеркивал, что ситуация постоянно меняется и в ближайшее время может быть недостаточно и этих средств.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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