Беглов возложил цветы к могиле Петра Первого в честь Дня города

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле императора Петра Первого в соборе Петропавловской крепости в день основания города, сообщили в Смольном.

В этом году право произвести пушечный выстрел с Нарышкина бастиона доверено медикам на фоне эпидемии коронавируса. На Ростральных колоннах зажгли факелы. Из-за эпидемии все праздничные мероприятия пройдут онлайн: например, шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317.

Телеканал "Санкт-Петербург" проведет трансляцию концерта "Классика на Дворцовой". Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет в записи спектакль "Царь Петр", Мюзик-холл - видеозапись концерта "Город над вольной Невой".

27 мая Петербург празднует 317-летие со дня основания.

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