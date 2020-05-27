Число зараженных коронавирусом в России превысило 370 тысяч человек

В России за последние сутки выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 370 680 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге за день прибавилось 387 случаев, в общей сложности заболели 14463 человек. В Ленобласти заболели еще 56 человек, всего 2609.

В Архангельской области прибавилось 95 заболевших, в Вологодской – 75, в Мурманской – 49. В Новгородской области заболели еще 46 человек, в Коми и Калининградской области – по 44, в Карелии – 22, в Псковской – 21, в Ненецком автономном округе – 2.

161 человек умер от коронавируса за последний день, общее число жертв болезни – 3968. Выписаны из больниц 11079 человек: в штабе отметили, что это третий раз, когда число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Всего вылечились 142 208 человек.