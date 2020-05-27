ЗакС Петербурга принял законопроект в поддержку заводчиков страусов и коров

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся животноводством, с 2021 года смогут претендовать на упрощенную, патентную систему налогообложения. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении 27 мая.

По словам соавтора инициативы, единоросса Дениса Четырбока, предельный доход таких предпринимателей должен составлять 300 тысяч рублей. Депутат отметил, что на территории Петербурга действует несколько десятков животноводческих предприятий, в том числе работают заводчики страусов и редких пород крупного рогатого скота.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский упрекнул коллег в том, что они заняты не самыми актуальными проблемами.

- У нас каждый день поступают сигналы SOS из той или иной больницы, как от врачей, так и от больных, - заметил "яблочник".

Оксана Дмитриева из Партии роста заявила на это, что Вишневский руководствуется принципом "законопроект плохой, потому что у меня есть мысли совсем по другим поводам, по которым стоило бы написать закон".

Единоросс Юрий Бочков заметил, что обсуждаемый вопрос неоднократно поднимался в животноводческом сообществе. По его словам, принятие законопроекта положительно скажется на развитие их бизнеса.

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