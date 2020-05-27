В Петербурге за год после проверок КСП уволили восемь должностных лиц

Восемь должностных лиц были уволены по итогу проверок Контрольно-счетной палаты Петербурга в 2019 году, сообщил ее председатель Вадим Лопатников во время своего отчета в Законодательном собрании 27 мая.

По его словам, проверки специалистов также привели к возбуждению трех уголовных дел и составлению 14 административных протоколов. 26 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Лопатников отметил, что, проверяя финансовую деятельность районных администраций, КСП больше всего нарушений нашла в Калининском, а меньше всего - в Петроградском районе.