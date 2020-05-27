Беглов поздравил сотрудников РНБ с 225-летием библиотеки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 225-летием Российской национальной библиотеки ее сотрудников и директора Александра Вершинина, сообщили в Смольном.

Беглов напомнил, что РНБ – это старейшая публичная и первая национальная библиотека России. Он назвал ее одним из самых значимых культурных учреждений Петербурга и страны, а фонд библиотеки – одним из самых больших в мире. Он подчеркнул, что библиотека продолжала работать даже в годы блокады Ленинграда, а ее сотрудники выступали в воинских частях и госпиталях.

Также Беглов поздравил всех работников библиотек Петербурга с Общероссийским днем библиотек. Он отмечается в день основания РБН.

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