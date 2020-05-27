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12:57

Центризбирком извинился перед экс-кандидатом в депутаты "Озера Долгого" Маминым

фото ЗакС политика Центризбирком извинился перед экс-кандидатом в депутаты "Озера Долгого" Маминым

Центральная избирательная комиссия 27 мая извинилась перед бывшим кандидатом в депутаты муниципального образования "Озеро Долгое" и нынешним членом территориального избиркома №33 Имилем Маминым за упоминание его в негативном контексте. 

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 20 мая заявила, что Мамин во время муниципальных выборов в Петербурге 2019 года состоял в ИКМО "Озеро Долгое", которое прославилось множеством нарушений прав кандидатов. Мамин и его партия "Справедливая Россия" сообщили, что он покинул избирком еще в начале кампании, чтобы самому выдвигаться в депутаты, и потребовали извинений от Центризбиркома. 

На заседании 27 мая член Центризбиркома Николай Левичев сообщил, что информация о причастности Мамина к нарушениям ИКМО во время мункампании поступила в ЦИК от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Центризбирком просил представить его разъяснения, но до 26 мая ничего не получил, рассказал Левичев. Он отметил, что также 26 мая на сайте ЗАКС.Ру опубликовали позицию Шишлова, и процитировал эту часть материала

"Нарушения в ИКМО "Озеро Долгое" во время избирательной кампании 2019 года начались еще в июне, когда некоторые кандидаты не могли попасть в ИКМО и подать документы из-за того, что ИКМО в нарушение решения СПбИК не обеспечила надлежащий режим работы. При этом документы, относящиеся к назначению и организации выборов, ИКМО передавала в СПбИК, нарушая установленный порядок. К сожалению, Мамин, будучи в тот период заместителем председателя ИКМО, не предпринял должные меры для противодействия нарушениям", - заявил Шишлов".

По словам Левичева, Центризбирком выяснил, что Мамин действительно был заместителем председателя ИКМО "Озеро Долгое", но 22 июня он написал заявление о сложении с себя этих полномочий. Позже Мамин оказывал активное содействие в защите прав кандидатов, а в итоге еще и оказался пострадавшим от нарушений, сообщил член ЦИК. Он заявил, что коллеги уполномочили его выразить позицию Центризбиркома. Позиция заключается в принесении извинений Мамину:

- Уважаемые коллеги, подводя итог сказанному, считаю необходимым отмежеваться от личного мнения коллеги Шишлова и принести от имени Центральной избирательной комиссии извинения Имилю Алиевичу Мамину за упоминание его имени в негативном контексте при обсуждении деятельности избирательной комиссии Санкт-Петербурга 20 мая 2020 года, - заявил Левичев, добавив, что это недоразумение не умаляет остальной работы омбудсмена по защите прав кандидатов и избирателей. 

Памфилова добавила, что согласна с такой позицией. Она также сообщила, что благодарит петербургского омбудсмена за его работу, но в этом вопросе важнее правда:

- Но в данном случае скажу словами Сервантеса: "Платон мне друг, но истина дороже".

Подробнее об избирательных скандалах в МО "Озеро Долгое" и борьбе кандидатов за прозрачность местной избирательной комиссии читайте в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


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