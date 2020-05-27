Член ЦИК Булаев о работе Горизбиркома Петербурга: "Можем, когда хотим"

Центральная избирательная комиссия на заседании 27 мая заслушала отчет председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко об исполнении поручений ЦИК от 20 мая. Тогда Центризбирком обязал СПбИК принять все необходимые меры для того, чтобы три нижестоящих избиркома исполнили решения судов о передаче мандатов муниципальных депутатов кандидатам от "Яблока".

Миненко 27 мая сообщил ЦИКу, что территориальный избирком №2 23 мая принял решение о новых результатах выборов и внес их в систему ГАС "Выборы". Кандидатам, которые теперь проходят в совет МО "Остров Декабристов", отправили информацию о необходимости предоставить необходимые документы для регистрации муниципальным депутатом, добавил Миненко. Он также рассказал, что избирком муниципального образования №7 также принял решение о новых результатах выборов. Так как кандидат сразу предоставил все документы, его уже зарегистрировали мундепом, заявил председседатель ГИК.

По его словам, третья комиссия - ИКМО "Новоизмаловское" - так и не исполнила решение суда. Из-за этого Горизбирком 25 мая решил подать иск о расформировании этого муниципального избиркома.

Миненко заявил, что СПбИК принял "исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав кандидатов в депутаты муниципальных советов".

Курирующий избирком Петербурга член ЦИК Николай Булаев заявил, что прокомментировать действия Горизбиркома готов одной фразой: "Можем, когда хотим". Он добавил, что в данном случае СПбИК однозначно поняла требования Центризбиркома и практически полностью его исполнила.

- В данном случае постановление Центральной избирательной комиссии, которое обязывало принять исчерпывающие меры, практически исполнено. И надо сказать, что в этом конкретном случае взаимодействие между Центральной избирательной комиссией и комиссией Санкт-Петербурга было понято Санкт-Петербургской избирательной комиссией исключительно однозначно и никаких толкований иных не было, - заявил Булаев.

При этом, он добавил, что Горизбирком может также провести анализ и выяснить, по чьей вине избиркомы не исполняли решения судов. По итогам возможно рассмотрение вопроса об административном наказании, уточнил член ЦИК.

Центризбирком одобрил постановление о том, что ГИК принял исчерпывающие меры по исполнению судебных решений.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 20 мая раскритиковала Горизбирком за плохую работу с комиссиями, которые не выполняли указания судов по передаче мандатов оппозиционерам. Булаев на том же заседании заявил, что ему стыдно за Петербург. Он добавил, что сложно курировать регион, где невозможно договориться с руководством избиркома.

София Саттарова

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