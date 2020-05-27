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13:40

Суд в Калмыкии прекратил дело вдовы Лужкова о клевете

фото ЗакС политика Суд в Калмыкии прекратил дело вдовы Лужкова о клевете

Мировой суд судебного участка № 6 Элисты прекратил уголовное дело в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о клевете, передает ТАСС.

Частный обвинитель отказался от обвинения в адрес Батуриной. Дело рассматривалось  по ч.1 ст. 128.1 УК РФ.

Дело в отношении Батуриной возбудили по требованию финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина – брата вдовы Лужкова. Поводом стало заявление Батуриной о том, что в отношении Манжеева расследуется уголовное дело о получении доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.

Батурина в январе обжаловала решение суда об объявлении ее в розыск.

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