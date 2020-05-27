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13:59

Прокуратура извинилась перед бывшим фигурантом "московского дела"

фото ЗакС политика Прокуратура извинилась перед бывшим фигурантом "московского дела"

Прокуратура принесла официальные извинения бывшему фигуранту "московского дела" Сергею Абаничеву, с которого сняли обвинения в конце прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. За необоснованное уголовное преследование извинился от лица государства заместитель Басманного межрайонного прокурора.

Абаничев прославился на скандальной несанкционированной акции протеста 27 июля 2019 года в столице тем, что запустил в сторону силовиков пустой бумажный стаканчик, что привело к его помещению в следственный изолятор. От преследования его освободили в сентябре.

Позже активист добивался от государства полумиллионной компенсации за свои страдания в тюрьме и судах, но ему отказали.

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