В Кремле отказались комментировать иск бывшего главы Чувашии к Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никак не может прокомментировать иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который оспаривает свое увольнение, передает РИА "Новости".

"Пока я вам не могу сказать, пока никаких решений на этот счет не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую", - сказал Песков.

По его словам, пока суд "выполняет те действия, которые считает нужным". Пескову ничего неизвестно о том, получала ли канцелярия президента какие-то документы по этому вопросу. Он заявил, что для Кремля этот вопрос не главный и сообщил, что сам Игнатьев, по его данным, для прояснения ситуации ни с кем не связывался.

Игнатьев оспорил в Верховном суде указ Путина о своем увольнении с поста главы Чувашии. Президент уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия" после двух скандалов. Сначала в январе Игнатьев заявил, что следует "мочить" журналистов, критикующих власть. После этого в интернете появилось видео, на котором Игнатьев во время передачи ключей от служебных машин сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать, подняв связку повыше.

Ранее сообщалось, что Игнатьева госпитализировали в Петербурге с тяжелым воспалением легких.