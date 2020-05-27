Шлосберг отказал Путину в моральном праве проводить военный парад 24 июня

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг резко отозвался о решении президента Владимира Путина провести военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Демократу это говорит о том, что вся важность отдельно взятой человеческой жизни, по всей видимости, недоступна главе государства, если он объявляет о таких шагах в разгар пандемии, когда люди умирают, заражая друг друга.

"Ни у кого, в том числе у Путина и даже в первую очередь у Путина, нет никакого морального права рисковать жизнями тех, кто сейчас жив. Этот парад - не дань великой победе, это парад политического торжества человека, которому не хватает военных парадов для подтверждения своего личного величия и бессмертия", - заявил политик на собственном YouTube-канале.

Шлосберг убежден, что минимальное число соотечественников восприняло решение о демонстрации техники в июне благосклонно, и это навело его на смелую мысль.

"Когда любой политик говорит вам или показывает вам, что он готов жертвовать человеческими жизнями, это означает одну простую вещь - что он не соответствует занимаемой им должности и не может ее занимать", - заключил "яблочник".

Отметим, что, объявляя дату парада, Путин сослался на якобы уже оставленный позади пик пандемии коронавируса в России.