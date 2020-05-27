Собянин анонсировал открытие непродовольственных магазинов и прогулки по графику с 1 июня

В Москве с 1 июня начнут работу непродовольственные магазины и часть сферы бытовых услуг, передает "Дождь" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

О смягчении ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса, Собянин объявил на совещании с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал, что планируется позволить москвичам выходить на прогулки по графику.

"Очень непростое решение. Если сказать: "Давайте теперь гуляем как хотим и где хотим", я боюсь, что на улицах Москвы будет как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем это в тестовом режиме и сделать график, когда те или иные дома могут выходить на прогулку. Сделать максимально простую схему, но все-таки не все враз", - сказал Собянин.

По его словам, в середине июня мэрия оценит эпидемиологическую ситуацию, и он надеется на ее улучшение.

Ранее в Москве ввели первый этап смягчения ограничений. Уже работают многофункциональные центры и частично – каршеринг.