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Муниципал

16:49

В жеребьевке мандата в МО "Финляндский округ" победил единоросс

фото ЗакС политика В жеребьевке мандата в МО "Финляндский округ" победил единоросс

В МО "Финляндский округ" 27 мая провели жеребьевку депутатского мандата, победил кандидат от "Единой России" Бахтияр Адхамов, сообщила ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от "Справедливой России" Екатерина Фесик.

Адхамов вместе с кандидаткой от эсеров Эльвирой Дурасовой на муниципальных выборах осенью 2019 года набрали одинаковое количество голосов - 773.

Фесик рассказала, что председатель избирательной комиссии муниципального образования Алла Бесклубова поместила в конверты листы с цифрами от 1 до 10 и заклеила конверты. На просьбу перемешать их на виду у присутствующих глава ИКМО ответила отказом, сообщила член ГИК.

По положению о проведении жеребьевки, кандидаты должны по очереди доставать по одному конверту. У кого в итоге получится большая сумма цифр - тот и получает мандат.

Согласно опубликованному "Наблюдателями Петербурга" видео проведения розыгрыша мандата, Бесклубова не запечатала один конверт - с цифрой 10. Его первой и достала представительница Адхамова. Присутствующие на жеребьевке обратили внимание председателя комиссии, что это был единственный не заклеенный конверт. Однако Бесклубова засчитала баллы представительнице Адхамова. Далее "математическое чудо" продолжилось, рассказала Фесик.

- Тянул конверты не Адхамов, он назначил доверенное лицо, по правилам жеребьевки это возможно, и его доверенное лицо вытянула 10. Сразу, первым махом, она вытянула 10. Потом 9, 8, 7... Все числа высшего порядка из десяти были вытянуты в ее пользу, - заявила член ГИК.

Она добавила, что никто из присутствующих не видел, как были разложены конверты на столе. При этом положением о жеребьевке запрещается во время процедуры смотреть на конверты только кандидатам или их представителям, уточнила Фесик.

В итоге единоросс набрал 40 баллов, а Дурасова - 15. Кандидатка от эсеров сразу после жеребьевки написала в ИКМО жалобу на проведение розыгрыша, сообщила Фесик. По ее словам, о том, как дальше будет действовать партия и Дурасова, станет известно позднее. Кандидатка "взяла тайм-аут" для обдумывания ситуации.

Напомним, избирательная комиссия МО "Финляндский округ" не провела жеребьевку после выборов, отдав мандат Бахтияру Адхамову. В ИКМО Дурасовой сообщили, что приглашали ее на розыгрыш места в совете, но она не пришла. Экс-кандидатка и "Справедливая Россия" добились через суд проведения жеребьевки. 

София Саттарова

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