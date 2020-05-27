Студенческий профсоюз потребовал не допустить сокращения преподавателей СПбГАУ

Профсоюз студентов "Преображение" запустил онлайн-петицию на сайте Change.org с требованием не допустить оптимизации преподавательского состава Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, сообщил ЗАКС.Ру основатель профобъединения Денис Михайлов.

В петиции на имя Министерства сельского хозяйства России утверждается, что сокращения в разгар пандемии COVID-19 недопустимы. Кроме того, профсоюз заявил, что подобные решения нельзя принимать "кулуарным способом". Также авторы петиции выступили против перекладывания административных функций на педагогических работников.

Ранее члены ячейки профсоюза преподавателей "Университетская солидарность" обратились в администрацию президента России с требованием не допустить реализации планов ректората по сокращению штатного расписания профессорско–преподавательского состава на 51 единицу.

Как рассказала ЗАКС.Ру доцент кафедры бухгалтерского учета СПбГАУ и муниципальный депутат города Пушкина Ирина Трушкина, после обращения в АП в администрации вуза ей объяснили, что сокращения преподавательского состава не планируется, а будет "оптимизация" ставок. Позже сотрудникам ее кафедры объявили, что они перерводятся на 0,75 ставок. По словам Трушкиной, преподаватели некоторых других кафедр будут вынуждены работать на 0,25 ставок. Она ожидает, что это может привести к увольнениям по собственному желанию.